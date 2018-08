Deel dit artikel:











Het programma en de uitslagen van het oefenvoetbal

Deze week wordt er, als de staat van de Zeeuwse velden het toelaat, geoefend door Zeeuwse clubs in aanloop naar de nieuwe competitie, die in september van start gaat. In dit overzicht lees het programma voor komende week.

Hoofdklasser Vlissingen oefende afgelopen weekend tegen SteDoCo (foto: Paul ten Hacken) Oefenduels uitslagen dinsdag 14/8 STEEN - St. Gilles Waas 0-0 Kapelle - Walcheren afg Breskens - Hoek 2 2-2 voetbal (foto: Omroep Zeeland) Oefenduels Programma woensdag 15/8 Nieuwdorp - Luctor Heinkenszand Arnemuiden - Vlissingen (zon) GOES (zon) - Oostkapelle donderdag 16/8 Hansweertse Boys - H'kerke/Kwaden. Terneuzen - Meetjesland GOES (zat) - Oostkapelle vrijdag 17/8 Kloetinge - RCS zaterdag 18/8 Bruse Boys - Strijen OFB - Stavenisse Waarde - Domburg Dauwendaele - Duiveland (veld Terneuzen) Vogelwaarde - Veere Kruiningen - NOAD'67 Luctor Heinkenszand - SSV'65 HVV'24 - Serooskerke Kapelle - Krabbendijke WIK'57 - Melissant Stellendam - Smerdiek (veld NVS) SPS - HSC VCK - Oostkapelle (veld VCK) Brouwershaven - De Noormannen Den Bommel - De Westhoek Apollo'69 - Jong Ambon ZSC'62 - Vlissingen (zat) GPC Vlissingen - Serooskerke 2 The Gunners - WHS zondag 19/8 STEEN - Kieldrecht Uitslagen en standen worden ook gepubliceerd op Omroep Zeeland Teletekst, pagina 653. Mis je een wedstrijd? Aanvullingen/correcties mogen naar sport@omroepzeeland.nl gemaild worden of via Twitter @omroepzldsport