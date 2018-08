Kerncentrale Borssele wordt 20 augustus weer opgestart

De kerncentrale in Borssele (foto: Omroep Zeeland)

Eigenaar EPZ laat weten dat het reactorbeveiligingssysteem van de centrale tijdens de uitschakeling is verbeterd. Door de automatische uitschakeling is er schade ontstaan aan een lager in een pomp voor koelmiddel. Ook het elektrische onderdeel dat de oorzaak van de storing was, moest worden vervangen. Volgens EPZ wordt dit soort schade door de verbetering in de toekomst voorkomen.

EPZ meldt dat de storing geen consequenties voor de nucleaire veiligheid heeft gehad. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming houdt toezicht op het aanpassen van het reactorbeveiligingssysteem.