Bouwvak voorbij, maar in Terneuzen hebben ze nooit bouwvak gehad

Bouwvakkers moeten vanaf vandaag weer aan de slag. Zo wordt er gewerkt aan fietspaden in Dishoek en Kortgene, en aan de herinrichting van rioolwerken in Kloosterzande een nieuwe rotonde in Terneuzen. Hiermee is de bouwvak officieel voorbij.

Toch hebben de bouwvakkers in Terneuzen nooit bouwvak gekregen. Ze moesten voor de nieuwe rotonde, onderdeel van het project Nieuwe Sluis gewoon doorwerken. "De bouwvak is niet meer zo extreem zoals die vroeger was, er wordt gewoon gewerkt, vaak met een wat kleinere ploeg en de werkzaamheden gaan gewoon door", zegt omgevingsmanager Harm Verbeek. De rotonde moet de doorstroming en veiligheid op het kruispunt bij het sluizencomplex verbeteren. Aan de kant van het Portaal van Vlaanderen wordt een tijdelijke weg gebouwd zodat fietsers en voetgangers daar tijdens de werkzaamheden gebruik van kunnen maken. Het is de bedoeling dat de rotonde begin oktober klaar is. Lees ook: Bouwvakker werkt door in de zomer: 'Ik stuur ze wel een foto als ik aan het zwembad lig'

Bouwvak is niet meer van deze tijd