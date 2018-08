Zeeuwen internetten vaker dan de buren

Internetkabel voor computer met zwart scherm (foto: Omroep Zeeland)

Van alle Zeeuwse huishoudens zat vorig jaar 91 procent dagelijks te internetten. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde (90 procent) en wat de buurprovincies doen. Vijf jaar geleden nog was 81 procent van de Zeeuwen dagelijks online te vinden en ook dat was toen al iets meer dan landelijk.

Overheid

Ook als het gaat om contact met overheidsdiensten via internet gaan de Zeeuwen aan kop: 81 procent van de huishoudens heeft daar de afgelopen twaalf maanden een keer of vaker mee te maken gehad. Dan is het verschil met de Nederlandse buurprovincies iets groter zelfs. In aangrenzend Vlaanderen wordt nog minder gebruik gemaakt van overheidswebsites.

Vergelijking

Kijk in onderstaande grafiek naar de positie van Zeeland tussen zijn buren. Zeeland gaat niet in alle opzichten aan kop. Vijf jaar eerder (2012, klik op de betreffende radio button) was dat bijvoorbeeld nog wel het geval voor wat betreft privéaankopen via internet, maar inmiddels (2017) is het minder geworden.

Over de hele linie blijft het Vlaamse Gewest achter bij de Nederland als het gaat om internetgebruik en -toegang.