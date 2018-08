Deel dit artikel:











Hannes bezorgt Zeeuwse wielerploeg veertiende zege

De Belgische Kaat Hannes heeft vanavond de wielerwedstrijd in haar thuisland Wilrijk gewonnen. De renster van Jos Feron Lady Force was na negentig kilometer de snelste van een kopgroep van vier. Het is al de veertiende seizoenszege voor de Zeeuwse wielerploeg.

Kaat Hannes wint de wedstrijd in Wilrijk (foto: Gerrie Sijnesael) Achter Hannes kwamen de Hongaarse Zsofia Szabo en de Finse Laura Vainionpää als tweede en derde over de finish.