Truck met oplegger gekanteld in Schoondijke

Op een rotonde in Schoondijke is een vrachtwagen gekanteld. Het ongeluk gebeurde rond 20.00 uur op de kruising van de Middenweg en de Lange Heerenstraat. Dat meldt HV Zeeland. Of de chauffeur van de truck met oplegger gewond is geraakt, is niet bekend.

Ongeluk Schoondijke 2 (foto: HV Zeeland) De hulpdiensten kwamen ter plaatse met twee ambulances en meerdere brandweerwagens. Op de oplegger stond een zeecontainer. De gekantelde combinatie blokkeert de weg en zal in de loop van de avond worden geborgen. Het verkeer wordt omgeleid.