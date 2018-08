Nergens zoveel beschilderde muren als in Goes

Telmo Pieper en Miel Krutzmann, zijn een Nederlands kunstenaarsduo dat zichzelf omschrijft als fantasievol. Ze maken realistische, humoristische, kleurrijke en aangrijpende stukken, en zijn te zien over de hele wereld. Zo maakten zij murals in onder andere Dubai, New York, Antwerpen, op Malta en in Beiroet.

Portret

Het kunstwerk in Goes wordt een portret, waarin diverse mensen te zien zijn. "Om te laten zien dat we allemaal hetzelfde zijn, en toch verschillend", zegt Telmo Pieper. De kunstenaars krijgen hulp van een bevriende kunstenaar uit Buenos Aires.

Telmo Pieper aan het werk in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Koploper

Dit is het tweede mural-kunstwerk dat wordt gemaakt in 2018. In juli heeft kunstenaar Eelco van den Berg een kunstwerk op de gevel op de kruising van de Appelstraat en Frambozenstraat aangebracht. Daarmee komt de teller op achttien in totaal, waarmee Goes de koploper in Zeeland is als het gaat om grote murals in de openbare ruimte.

In 2019 volgen er volgens de gemeente nog twee nieuwe murals, waar en wanneer is nog een verrassing. De mural van Telmo Miel is naar verwachting vrijdag aanstaande klaar.