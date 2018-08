CDA Terneuzen wil eindelijk veilige Koegorsstraat

Oversteken

In 2015 werd het grootste gedeelte van de Koegorsstraat, waar naast zwaar verkeer er volgens het CDA ook veel fietsers overheen gaan, aangepast door er een fietspad naast te leggen. Maar de spoorovergang ter hoogte van Yara bleef onaangepast. Fietsers moeten daar de weg oversteken en samen met het andere verkeer de spoorovergang over gaan, om daarna weer terug te keren naar het fietspad. Volgens De Beleir was de afspraak dat ProRail zou zorgen voor de nodige aanpassing.

Zwaar verkeer en fietsers moeten samen over de smalle overgang (foto: Omroep Zeeland)

Betalen

Maar sindsdien steggelen de gemeente Terneuzen en ProRail over de kwestie. Er is onenigheid over hoe de overgang aangepast gaat worden en wie hoeveel daarvan gaat betalen. Die onderhandelingen gaan bijzonder stroef, zo hoorde de SGP Terneuzen na schriftelijke vragen een tijdje geleden.

Ik ben bang dat als hier geen verandering in komt er een grote kans is dat er iets ergs gebeurt"" Loek de Beleir, CDA-raadslid Terneuzen

Iets ergs gebeurt

De Beleir was niet op de hoogte van de vragen van de SGP en de antwoorden daarop en is ook niet met ProRail in overleg gegaan. Hij vindt in ieder geval dat nu de vakantie ten einde loopt en er straks weer veel fietsers gebruik gaan maken van de weg, ProRail zich aan de afspraak moet houden om de overgang aan te passen. "Je hoopt dat het nooit zal voorkomen, maar ik ben bang dat als hier geen verandering in komt er een grote kans is dat er iets ergs gebeurt", zegt De Beleir.