Zeeland wordt wakker: gekantelde vrachtwagen, spoorwegovergang en muurschildering

Ongeluk Schoondijke 2 (foto: HV Zeeland)

Gekanteld

Op een rotonde in Schoondijke is gisteravond een truck met oplegger gekanteld. Het ongeluk gebeurde rond 20.00 uur op de kruising van de Middenweg en de Lange Heerenstraat.

(foto: omroep zeeland)

Veiligheid spoorwegovergang

Het CDA in de gemeenteraad van Terneuzen roept spoorbeheerder ProRail op nu eens eindelijk werk te maken van de overweg in de Koegorsstraat tussen Axel en Terneuzen.

(foto: omroep zeeland)

Muurschildering Goes

In de Kastanjestraat in Goes wordt hard gewerkt om een nieuwe mural, een grote schildering op een muur, klaar te krijgen. Kunstenaarskoppel Telmo Miel beschilderen een flatgebouw waarmee Goes aan de toch al uitgebreide collectie een nieuwe mural toevoegt.

Kaat Hannes wint de wedstrijd in Wilrijk (foto: Gerrie Sijnesael)

Zeeuwse wielerploeg

De Belgische Kaat Hannes heeft vanavond de wielerwedstrijd in haar thuisland Wilrijk gewonnen. De renster van Jos Feron Lady Force was na negentig kilometer de snelste van een kopgroep van vier. Het is al de veertiende seizoenszege voor de Zeeuwse wielerploeg.

(foto: Omroep Zeeland)

Het weer:

Vandaag mogelijk nog lokaal een bui, verder geregeld wolkenvelden en af en toe zon. Het wordt 21 of 22 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige westenwind.