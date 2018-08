Gezocht: ambassadeurs van de Oosterschelde

(foto: Jan van der Linde / Omroep Zeeland Flickr)

Natuurmonumenten laat via de website weten dat van de 'ambassadeurs' wel iets meer wordt verwacht dan alleen een beetje luieren aan de waterkant. Zo worden ze geacht gemiddeld zeven uur per dag in of bij de caravan aanwezig te zijn, en vol passie te kunnen vertellen over de Oosterschelde en z'n bijzondere bewoners. De caravan moet ook goed schoon worden gehouden.

De grote, kleurig beschilderde caravan stond eerder bij het Waddengebied. Aan de buitenkant is een monitor bevestigd waarop beelden worden afgespeeld van de onderwaterwereld.