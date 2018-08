Jarno Mobach naar Tour de l'Avenir

Jarno Mobach wint (foto: OZ)

Mobach is een van de zes renners die bondscoach Peter Zijerveld heeft gekozen. Het Nederlandse zestal komt samen met 25 andere teams op 17 augustus in Bretagne aan de start van de rittenwedstrijd. De finish is op 26 augustus in Saint-Colomban-des-Villards, dat ligt in de Franse Alpen.

Volgens Zijerveld zijn vooral de laatste etappes zwaar, maar die bieden zijn renners de gelegenheid om te zien wat hun niveau internationaal is in het hooggebergte.

Het wordt de 55e editie van de Tour de l'Avenir. Vorig jaar won Egan Bernal, de Colombiaan die dit jaar al uitblonk tussen de profs in de Tour de France. De lange erelijst van de toekomstronde staat overigens vol zeer grote namen, van Felice Gimondi (1964), en Joop Zoetemelk (1969) tot Laurent Fignon (1988) en Nairo Quintana (2010)