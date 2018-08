Op zoek naar nieuwe collega's op Rescue Vlissingen

Om zijinstromers en jongeren enthousiast te maken voor de zorg komt er dit jaar een leerplein op Rescue. Op dat plein zijn het ADRZ, Emergis en verschillende opleidingen onder wie de HZ vertegenwoordigd. Het ADRZ neemt een mobiele operatiekamer mee en ook het Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie is vertegenwoordigd. Alles om mensen enthousiast te krijgen voor de medische hulpverlening.

Over vier jaar 100.000 vacatures

Remco Willemse is ambulanceverpleegkundige en vertegenwoordigt de hulpverlenende tak in de organisatie van Rescue. Het werven begint wat hem betreft geen moment te vroeg: "Over vier jaar zijn er 100.000 vacatures in totaal in de zorg. Er moeten dus nu mensen gaan kiezen voor de opleidingen."

"Op dit moment valt het tekort in de zorg nog mee", aldus Inge van den Boomen, hoofd P&O van het ADRZ. Er moeten nu volgens haar wel mensen gevonden worden om de zorg ook in de nabije toekomst op peil te houden. Dat komt vooral door de vergrijzing. De patiënt vergrijst en heeft meer zorg nodig, maar het zorgpersoneel vergrijst ook. Die moeten op termijn ook vervangen worden. Willemse: "De komende vijf jaar is een kwart van alle hulpverleners ouder dan 55 jaar."

Rescue Vlissingen noemt zichzelf hét grootste internationale hulpverleningsevenement van Nederland. Het evenement wordt om de twee jaar gehouden op en rond de boulevard van Vlissingen. Tijdens het evenement zijn er demonstraties van verschillende hulpdiensten. Volgens schattingen van de organisatie waren er in 2016 ruim 80.000 bezoekers.

Bestuurder Claudia Brandenburg van het ADRZ is erg blij dat het ziekenhuis ook op het leerplein staat: "De nood is echt hoog, net als in de rest van Nederland, maar zeker ook in Zeeland", legt Brandenburg uit. Het ziekenhuis heeft verpleegkundigen, laboranten en operatieassistenten nodig in de toekomst. Daarbij is de zorg volgens de ziekenhuisbestuurder een mooi beroep: "Het is fantastisch om iets te kunnen beteken voor mensen en er zal altijd werk zijn op dit gebied de komende jaren."

Begin vorige maand bleek al dat er in de ouderenzorg alleen al in Zeeland honderden vacatures zijn. Er is vooral vraag naar verzorgenden en verpleegkundigen. Veel werkgevers maken zich zorgen en voor de mensen die nu in de zorg werken betekent het extra bijspringen.

