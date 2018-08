Deel dit artikel:











Drugspand in Krabbendijke drie maanden dicht

Een woning aan de Dorpsstraat in Krabbendijke is vandaag voor drie maanden gesloten. Burgemeester José van Egmond van de gemeente Reimerswaal heeft dat besloten omdat in de woning 439 hennepplanten, Reimerswaal noemt dat een handelshoeveelheid, zijn gevonden.

Woning aan de Dorpsstraat in Krabbendijke blijft tot 6 november gesloten. Het is het tweede pand dit jaar dat de burgemeester van Reimerswaal vanwege drugs laat sluiten. De Zeeuwse burgemeesters hebben afspraken gemaakt om drugs streng aan te pakken. Als het om meer dan 30 gram softdrugs gaat, moet een pand tijdelijk dicht.