Cyclo B laat alle kanten van zichzelf zien

De EP Ruwe Diamant van rapper Cyclo B is goed ontvangen in de hiphopwereld. De Middelburger was artiest van de week op FunX en hij kreeg steun van hiphopsites Puna en 101Barz. Nu maakt Cyclo B zich op voor zijn grootste optreden tot nu toe: Potatolands in Axel. Daar staat hij in het voorprogramma van de Amsterdamse rapper Sevn Alias.

Cyclo B ft. Glotsz - Ik Kom Van Nada

Dobbelsteen

Op Ruwe Diamant staan zes tracks die Cyclo B maakte in samenwerking met Alex Euro, Glotsz, Bensco & Lil Cyclo. Hij vergelijkt zichzelf wel met een dobbelsteen: "Ik behandel serieuze onderwerpen, zoals in 'Keuzes', maar daarnaast houd ik in het weekend van een feestje en word ik blij van knappe meisjes. Vandaar de track 'Dikke Billen'. Ik probeer altijd netjes over te komen, maar dat ben ik niet altijd. Al die kanten van mezelf wil ik laten zien."

In de openingstrack 'Intro' grijpt hij terug op de wat rauwere stijl uit de tijd dat hij meedeed aan zogenaamde Punchbattles in Rotterdam, een competitie waarin battle mc's het tegen elkaar opnemen. Hij kwam daar steevast als winnaar uit de bus. Cyclo: "Sommige mensen zeggen tegen me: 'ja, je bent goed bezig', maar ze willen ook graag het geluid uit die tijd horen."

Cyclo B - Ruwe Diamant

Cyclo B (in het dagelijks leven Bram Mvanbanu) loopt momenteel stage bij Sony Music in Amsterdam als onderdeel van zijn studie International Business and Languages. Behalve het optreden in Axel op 25 augustus, staat hij op 19 oktober staat in 't Arsenaal in Vlissingen in het voorprogramma van dj's Johnny 500 en Nafthaly Ramona.