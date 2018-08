Zeeuws werk op hoog niveau blijft achter

Opening van academisch jaar in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

In Zeeland was vijftien jaar geleden 20 procent van de beroepsbevolking werkzaam op dat hoge niveau en dat is nu 22 procent. Dat zijn 42.000 mensen. Op het beroepsniveau eronder, wat het CBS niveau 3 noemt, werken nu 32.000 Zeeuwen. Die hebben over het algemeen moeilijk werk, waarvoor veel ervaring nodig is, plus een vooropleiding op middelbaar of hoger niveau.

Vergelijking

In onderstaande grafiek kun je de beroepsniveaus van Nederland (links) en Zeeland (rechts) met elkaar vergelijken, van 2003 en van 2018. Ga met de muis over de staven voor de details.

De grootste beroepsgroep in Zeeland wordt gevormd door mensen op wat het CBS niveau 2 noemt, die werk doen waar een beperkte vooropleiding voor nodig is, maar waarbij veel eisen aan de beroepsvaardigheid (vaak ook handvaardigheid) worden gesteld. Dat doen in Zeeland op dit moment 95.000 mensen, de helft van de beroepsbevolking.

Niveau 1 is het laagste niveau, ongeschoold, lichamelijk werk met veel herhaling. Net als in de rest van Nederland is dat in Zeeland een kleine beroepsgroep, met 18.000 werknemers.