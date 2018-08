Tienduizenden mensen trekken morgen naar Vlissingen; dit mag je niet missen op Rescue

Nog nooit op Rescue Vlissingen geweest? Dan helpen we je een beeld te krijgen van het evenement. Dit is wat je kunt verwachten.

14.00 uur - Multidisciplinaire demonstratie

Oké, de titel is niet echt spectaculair, maar deze demonstratie zou zomaar de plot voor een spannende actiefilm kunnen zijn. Op de glooiing bij de Coosjes Buskensstraat is een touringcar gekanteld. Hulpdiensten rukken met man en macht uit om de (zwaar)gewonden te helpen. Lukt het de hulpverleners om iedereen veilig uit de bus te krijgen?

Hele dag: F-16

We hebben allemaal wel eens een straaljager gezien, maar van zó dichtbij? Op het Defensieplein staat morgen een F-16 van de Koninklijke Luchtmacht die je zelfs kunt aanraken. Echte geluksvogels mogen zelfs even in de cockpit zitten om zich even een straaljagerpiloot te wanen.

De F-16 was vandaag in onderdelen onderweg naar Vlissingen voor Rescue. (foto: Omroep Zeeland)

15.35 uur: Demonstratie Chinook CH-47 Bambi bucket

Deze zogenoemde 'bambi bucket' kan 10.000 liter water vervoeren en wordt dan ook vaak gebruikt als blushelikopter. Laat'ie daar nou morgen een demonstratie van geven boven de Westerschelde. Wat'ie precies gaat doen, houdt de organisatie nog even als verrassing, maar wij kunnen ons er wel wat bij voorstellen. Op naar de boulevard!

Een Chinook CH-47 helikopter (rechts) (foto: EPA)

Hele dag: Lamborghini als politieauto

Ook dit jaar komt de Italiaanse politie weer met een Lamborghini naar Vlissingen. In 2016 liet de Gallardo Zeeuwse harten sneller kloppen, dit jaar kan je plaatsnemen in een Lamborghini Huracán met een V10 motor en 610 pk. De auto gaat in 9,9 seconden naar 200 kilometer per uur en wordt in Italië gebruikt voor controles en bloed- en orgaantransporten. Dat ga je op Rescue niet ervaren, maar even in zo'n auto zitten is ook niet verkeerd toch?

In 2016 nam de Italiaanse politie een Lamborghini Gallardo mee naar Rescue. (foto: Adriano via Wikipedia)

15.15 uur: The Global Stars Team

Ter land, ter zee en ... in de lucht! Kijk om 15.15 uur even naar boven om de capriolen van het beroemde Aerobatic Display Team 'The Global Stars' te bewonderen. In vier propellervliegtuigen geven de piloten een spectaculaire airshow.

Meet the Global Stars Team

12.00 en 17.40 uur De Vlootschouw

Tijdens de vlootschouw komt alles - als in: alles wat op dat moment nog op het water is - nog één keer samen. Zowel aan het begin van Rescue, als op het eind komen boten en vliegtuigen van verschillende instanties voorbij varen/vliegen.

Vlootschouw Rescue

Mariniers naar Vlissingen

Ook vandaag was er ook al genoeg te zien in Vlissingen tijdens de opbouw van Rescue. Zo is de F-16 nu al te bewonderen op de voormalige plek van Hotel Britannia. De organisatie laat weten dat Defensie nooit zó aanwezig is geweest op Rescue Vlissingen. Het is zelfs gelukt om de mariniers nu al naar Vlissingen te halen. Al is dat natuurlijk vooralsnog voor één dag.

