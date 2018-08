Kleinste aardappeloogst in Scharendijke: 'Nog geen reden tot paniek'

Het blad 'Boerenbusiness' deed proefrooiingen op 10 percelen door het hele land, waarbij de grond van Padmos dus de minste en kleinste aardappelen prijs gaf, namelijk 23 ton per hectare. De reden hiervoor lijkt simpel: Om de grond heen liggen sloten met zout water, dus kon er niet beregend worden. "En water aan laten voeren of een bassin bouwen is te duur", zegt Padmos. Op het voorste gedeelte van de akker valt de grootte van de aardappelen nog best mee: "Want daar is de grond lichter en wordt het water beter vastgehouden", maar verderop is het loof dor of zelfs dood en zien de frietaardappelen geen kans om voldoende te groeien.

Het loof van de aardappelen van Padmos is dor en droog (foto: omroep zeeland)

Ook al verdient hij aan dit stuk land helemaal niets, Padmos is niet somber. Hij is voor een gedeelte verzekerd en heeft nog een scala aan andere gewassen die hij verbouwt, waardoor het jaar niet verloren hoeft te zijn.

Hij valt wel even stil als hem gevraagd wordt hoe het met deze akker moet als de voorspellingen uitkomen die wijzen op een extremer klimaat in Nederland, met langere droge periodes en korte felle regenbuien: "Kijk, de ene zomer is te nat, de andere te droog, sommige zijn er tussenin. Ik verwacht niet dat dit elk jaar gaat voorkomen. Volgend jaar zie ik wel weer"