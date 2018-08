Het trekpaard brengt ons terug naar de tijd van toen

Op een stuk grond van Natuurmonumenten aan het Groenewegje konden de bezoekers meemaken hoe het gewas werd geoogst, maar ook hoe er met de hand gedorst werd en tal van andere antieke activiteiten. Frans van de Maas en Joost Adriaansen van de stichting zijn blij met de opkomst want volgens Adriaansen is het niet alleen belangrijk dat de oude ambachten en apparatuur nog te zien zijn, maar dat de opbrengsten aan entree van een dag als deze de broodnodige financiële injectie geven.

Een trekpaard wordt beslagen tijden de demonstratiedag (foto: omroep zeeland)

Adriaansen en Van de Maas denken dat er nog voldoende animo is om de stichting toekomstbestendig te houden: "Van de zestien aangesloten trekpaardhouders is de helft onder de vijftig, dat geeft hoop. En ook jongeren lopen hier rond om mee te helpen bij de activiteiten." Secretaris Piet Hannewijk ziet het wat somberder in: "Ik denk dat het moeilijk gaat worden om de boel nog heel lang in stand te houden."

Ouderwets dorsen bij 's Gravenpolder (foto: omroep zeeland)

Jules Davids is één van de jonge mensen die meewerkt aan de dag; hij slaat met een dorsvlegel het graan uit de geoogste tarwe. Hij vindt de oude spullen erg interessant. Hij kan zich door het zelf te doen, goed voorstellen hoe hard er vroeger gewerkt moest worden voordat alles geautomatiseerd werd. Als het aan hem ligt dan mogen er nog veel van deze dagen volgen.