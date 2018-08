Speciale krant om eenzaamheid tegen te gaan

De stichting Feest van Herkenning wil met een gratis krant eenzaamheid tegengaan. Vanaf maandag worden 50.000 exemplaren van 'Zeeuws Weerzien' verspreid door heel Zeeland.

In de krant staan verhalen over vroeger en nu, en de stichting denkt dat mensen er vrolijk door worden en vaker met anderen gaan praten over hun eigen herinneringen.

De krant wordt via bakkers, supermarkten en instellingen

De Stichting Feest van Herkenning is tot nu toe vooral bekend van de themakoffers vol attributen, waarmee ook herinneringen worden opgehaald.