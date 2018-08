Deel dit artikel:











Beschonken vrouw botst tegen boom, bijrijder naar ziekenhuis

Op de Koningin Emmaweg in Vrouwenpolder is afgelopen nacht bij een ongeluk een gewonde gevallen. De bestuurster, een vrouw van 19, was met een auto tegen een boom aan gereden. Haar bijrijder, een man van 24, is gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

Automobilist belandt naast de weg in Vrouwenpolder (foto: HV Zeeland) Rond 1.45 uur rukten drie ambulances en de brandweer uit. Ook de traumahelikopter werd opgeroepen. De Koningin Emmaweg werd na het ongeluk tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De bestuurster bleek te veel te hebben gedronken en is aangehouden.