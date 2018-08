Deel dit artikel:











Zeiljachtje vast bij Buitenhaven Vlissingen

Een zeiljachtje met motorpech is gisteren aan het begin van de avond in de Buitenhaven in Vlissingen tegen de stenen glooiing gedreven, en vast komen te zitten.

Zeiljacht vast door motorpech (foto: KNRM Breskens) Sleepboot Multratug 28 was al eerste ter plaatse om hulp te verlenen. Maar de sleepboot kon omdat het water te ondiep was niet vlakbij het jacht komen. Reddingsboot Zeemanshoop van de KNRM Breskens met een geringe diepgang kon dat wel. De KNRM heeft het jachtje voorzichtig losgetrokken en begeleid naar de Poseidonsteiger in Vlissingen.