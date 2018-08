Zeeland krijgt zes 'tiny forests'

Minibosjes in Zeeland (foto: Jessica de Lepper)

Na een oproep van IVN om mee te werken toonden heel wat gemeenten in Nederland belangstelling. In Zeeland waren dat Goes dat twee bosjes aanvroeg, Borsele, Noord-Beveland, Terneuzen en Middelburg. Vincent van der Veen van IVN kon vanmorgen melden dat alle aanvragen zijn gehonoreerd:

IVN-woordvoerder: Zes tiny forests in Zeeland

Met de dichtbegroeide tiny forests ter grootte van een tennisbaan wil IVN verstedelijkte gebieden groener maken. De bosjes zijn ook bedoeld als waterberging bij zware regenval en als bijdrage aan meer biodiversiteit.

Klaslokaal

Volgens het IVN is de "kloof tussen mens en natuur groter dan ooit" en brengt een minibos de natuur in steden dichterbij. De bedoeling is om in de minibosjes lessen te organiseren voor schoolklassen.

In de bossen worden meer dan 40 inheemse bomen en struiken geplant. Zo worden er wilgen, berken en eiken geplant, maar ook hazelaars en lijsterbessen.

IVN streeft ernaar om voor 2021 door het hele land minstens 100 tiny forests aan te leggen.

