Zo ziet de schouwburg eruit na een verbouwing van 8,5 miljoen

Een bestaand theater verbouwen brengt beperkingen met zich mee, je moet het doen met de ruimte die er is. In de zaal zijn nieuwe stoelen geplaatst met vijf centimeter meer beenruimte. Dat lijkt misschien niet veel maar het kostte op een totaal van 560 zitplaatsen een hele rij om die ruimte te creëren. Het vernieuwde theater heeft nu een capaciteit van 530 stoelen.

Grote of kleine zaal

De zaal kan groter of kleiner worden gemaakt middels een gordijn, rijen stoelen zijn verwijderbaar en het balkon kan worden afgesloten. Zo creëer je een zaal voor 150, 350 of 530 bezoekers, afgestemd op de voorstelling die er speelt.

Directeur Frans Lievens demonstreert zijn nieuwe theaterstoelen (foto: Omroep Zeeland )

In de oude schouwburg werd het meest geklaagd over de sanitaire voorzieningen. Nieuwe toiletgroepen waren dan ook geen overbodige luxe. In de nieuwe situatie moet je wel naar de kelder voor een sanitaire stop, maar er is een lift en de toiletten zijn helemaal van deze tijd.

De kleedruimtes voor de artiesten zijn ook gemoderniseerd en er is een viproom gemaakt voor soloartiesten met een eigen douche en toilet.

De toiletten in de schouwburg zijn nu in de kelder (foto: Omroep Zeeland )

De schouwburg in Middelburg is volgens directeur Frans Lievens het eerste theater in Nederland wat gebruik maakt van duurzame energie. Op het dak staan twee warmtepompen en liggen 65 zonnepanelen waardoor bijna het hele jaar de benodigde elektriciteit kan worden opgewekt.

Eerste voorstelling

Op 4 oktober is de officiële opening maar 21 september is Huub Stapel met Shakespeare's King Lear de eerste voorstelling in de vernieuwde schouwburg.

