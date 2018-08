Volg Rescue Vlissingen bij Omroep Zeeland

Om 14.00 uur begint op de glooiing ter hoogte van de Coosje Buskensstraat een bijzondere multi-disciplinaire demonstratie waar verschillende hulpverleningsinstanties bij zijn betrokken.

Mis niets van de spectaculaire vliegshows, reddingsacties en bootshows van Rescue Vlissingen en volg het grootste hulpverenleningsevenement van Nederland via radio en onze website, de Facebookpagina van Omroep Zeeland en de Facebookpagina Uit in Zeeland. Of kijk vanavond naar een sfeerimpressie op televisie.