Uitbreiding Het Zwin bijna klaar

Uitbreiding Het Zwin (foto: Provincie Zeeland)

Het werk gaat zo'n week of twee in beslag nemen. Vanaf eind augustus wordt zand op de dijk aangebracht zodat het eruit ziet als duingebied. Ook wordt een nieuw fietspad aangelegd en een drinkpoel ('hollestelle') voor vee. Het is het dan ook aan de Belgen om aan hun kant van de grens een vergelijkende klus te klaren.

Begin volgend jaar moet de uitbreiding van het Zwin met 110 hectare in België en 10 hectare in Nederland een feit zijn. Daardoor krijgt de zee meer ruimte en moet de zanding van het gebied een halt worden toegeroepen.

