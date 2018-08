Veel Zeeuwse voetbalclubs niet klaar voor het seizoen

Droge velden bij Walcheren (foto: Omroep Zeeland)

In verschillende gemeenten (Schouwen-Duiveland, Veere, Middelburg en Tholen) mogen de velden niet worden betreden. Door vrijwilligers is er gesproeid maar dat was lang niet genoeg om de velden groen te houden.

Dorre, bruine plekken

Normaal gesproken herstellen voetbalvelden tijdens de zomer van het voetbalseizoen. Die rust hebben de velden deze zomer door de hitte niet gekregen, waardoor er veel dorre, bruine plekken zijn ontstaan. Daarop voetballen is slecht voor wat er nog over is van het veld.

Klik op de kaart voor de details per club in Zeeland:

Uit de belronde van Omroep Zeeland blijkt ook dat meer dan een derde van de clubs nu niet kan trainen op hun eigen velden. Om zich toch een beetje voor te bereiden op het komende seizoen wijken ze uit naar kunstgrasvelden van buurtverenigingen, training op het strand of doen fitnessoefeningen op de sportschool.

Voorbereiding in de war

Bij Walcheren in Vlissingen bijvoorbeeld hebben ze normaal gesproken vijf natuurgrasvelden en één kunstgrasveld. De natuurvelden zijn allemaal onbespeelbaar en het kunstgras moet nog worden vervangen. De 35 teams die ingeschreven zijn voor de beker kunnen niet op de eigen accommodatie trainen en kunnen zich dus niet goed voorbereiden op de eerste wedstrijden.

De KNVB ziet naar aanleiding van de problemen in Zeeland nog geen reden om maatregelen te nemen. De voetbalbond wacht met het besluit om de seizoensstart uit te stellen tot een later moment en hoopt ondertussen op heel veel regen.