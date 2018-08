Vlissingen verwacht 50.000 mensen op Rescue

Bas van den Tillaar aan de haven van Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Burgemeester Bas van den Tillaar vindt dat Rescue goed is voorbereid: "Met name de stichting die het evenement organiseert is samen met alle hulpverleners al een hele tijd bezig om het evenement in goede banen te leiden. Dat is prima gegaan."

Extra parkeerplaatsen

"Voor ons is belangrijk dat we de grote drukte en de verkeersstromen in goede banen kunnen leiden," vervolgt de burgemeester. Om auto's uit de stad te weren kunnen automobilisten op het Veerplein achter het station gratis parkeren. Vandaar kunnen ze met een pendelbusje tegen betaling naar het evenement worden vervoerd.

Burgemeester Van den Tillaar over Rescue Vlissingen

Nieuw op Rescue Vlissingen is ook een systeem om mensen via hun gsm te tellen en te volgen. Van den Tillaar: "We kunnen volgen hoeveel mensen er in de stad zijn en hoe die zich door de stad bewegen op basis van het aanmelden van nieuwe mobiele telefoons. We zijn benieuwd of dat systeem ons wat extra informatie gaat geven." Volgens de burgemeester is het systeem volledig anoniem.

