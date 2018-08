Deel dit artikel:











Steekpartij bij uit de hand gelopen familieruzie

Aan de vechtpartij in Middelburg waarbij een 29-jarige man gistermiddag in zijn been werd gestoken ging volgens de politie een familieruzie vooraf. Tijdens een poging om de kwestie uit te praten sloeg in de Grevelingenstraat de vlam opnieuw in de pan.

Twee personen aangehouden na vechtpartij Middelburg (foto: HV Zeeland) De vechtpartij brak even na 16.00 uur op straat uit. Een van de mannen trok daarbij een mes waarmee de 29-jarige Middelburger werd verwond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft het mes in beslag genomen en twee familieleden, een 26-jarige en een 31-jarige man, aangehouden. De 31-jarige mocht na verhoor naar huis, de 26-jarige man zit nog vast.