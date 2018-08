Voor het eerst in twaalf jaar trekt zwembad Stelleplas weer 40.000 bezoekers

Baantjestrekkers in het zwembad Stelleplas vanochtend. (foto: Omroep Zeeland)

"Daar schrok ik wel een beetje van", lacht Riet. "Ik kom hier jaar in jaar uit, iedere dag. Baantjes zwemmen en kletsen met m'n vriendinnen."

'De afgelopen jaren niet boven de 35.000 bezoekers'

Dat het zwembad vandaag de veertigduizendste bezoeker mocht verwelkomen, is bijzonder, vertelt manager Anita de Vos. "Twaalf jaar terug hadden we nog een mooie zomer van 52.000 bezoekers, maar daarna zijn we niet meer boven de 35.000 bezoekers gekomen.

De reden laat zich raden: een warme zomer. De Vos: "Het weer speelt de grootste factor. Doordat het zolang mooi weer is, trekken mensen ook weer van het strand naar het zwembad."

Trouwe bezoeker Riet Nijsse (midden) werd in het zonnetje gezet toen ze als veertigduizendste klant binnenstapte vanochtend. (foto: Omroep Zeeland)

Stelleplas heeft drie buitenbaden, een zonneweide met speeltuin, een horecagelegenheid en biedt zwemlessen. Op 1 september gaat het zwembad dicht. Jammer, vindt Riet. "We zouden heel graag willen dat het zwembad in de maand september ook nog open kan blijven. Anders moeten we naar Goes of Kapelle."

Dat wordt helaas lastig, legt manager De Vos uit. "We zijn altijd achttien weken open. De medewerkers hier zitten óf op school óf ze werken in een andere accommodatie. Dus voor ons is het heel moeilijk om het seizoen te verlengen."