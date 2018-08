Waarom STEEN hetzelfde veld heeft als Ajax, Feyenoord en Barcelona

Op het tweede veld van STEEN ligt een zogenoemd hybrideveld. Naast dat het uit natuurgras bestaat, zitten er ook twintig miljoen kunstgrasvezels in verwerkt. "Het echte en neppe gras zit om de twee centimeter in het gras geprikt", zegt vice-voorzitter Jo van Remortele. "Doordat de wortel van het echte gras zich wikkelt om die van de kunstgrasvezel wordt het veld veel steviger. Als je op dit veld een sliding neemt, zal je nooit een put krijgen. Het blijft altijd egaal en doordat we het goed besproeien ook helemaal groen."

Het kost wel wat

De hybridevelden liggen bij verschillende clubs in de Premier League, Ajax, Feyenoord en Barcelona, maar dus ook bij STEEN. Volgens Van Remortele kost het aanleggen ongeveer 450.000 euro. Dat is een flink bedrag, maar toch zou hij het aanraden aan andere Zeeuwse clubs. "Dit is een andere optie dan kunstgras. Ik heb vroeger ook gevoetbald en ik vond het altijd fijn als mijn shirtje na afloop naar gras rook en niet naar rubber."

Besproeien van het veld van STEEN (foto: Omroep Zeeland)

Het hybrideveld heeft ook een ingebouwde sproei-installatie. De installatie wordt gerund door vrijwilligers. Dennis Schipper verzorgt de velden en zegt dat deze nieuwe installatie zijn werk makkelijker heeft gemaakt. "Het is een mooi veld. Iedereen geeft ons de complimenten dat de velden er zo groen bij liggen. Dat is toch super."

Op de andere twee velden van STEEN zit geen sproei-installatie en dat zijn ook geen hybridevelden. Toch liggen die er ook goed bij. "Die hebben we in de zomer goed kunnen besproeien", zegt Schipper. Drie goede velden na deze droge zomer. Het maakt STEEN op dit moment uniek.

