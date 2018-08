Gemeente Vlissingen: kom niet meer met de auto naar de stad

Drukte bij elfde editie van Rescue Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente geeft het advies om vooral gebruik te maken van het openbaar vervoer of de fiets. Op het evenement zelf is het op sommige delen van de boulevard over 'de koppen lopen'. Op het strand is nog voldoende ruimte voor bezoekers.

Druk

Vanmorgen, bij aanvang van het evenement, waren al files op de toegangswegen naar de Scheldestad. Ook op de veerdienst Breskens-Vlissingen was het erg druk. De lange rijen op het veerplein in Breskens werden, naast de bezoekers aan het hulpverleningsevenement, ook veroorzaakt door de grote stroom toeristen uit België (Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart).

Drukte op het veerplein bij Breskens (foto: Herman Geeraert)

