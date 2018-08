Deel dit artikel:











Drie getuigen melden zich bij politie na branden Goes

Twee jongens hebben zich na een getuigenoproep bij de politie gemeld. De jongens zouden na de branden afgelopen weekend aan de Buys Ballotstraat en de Rietweg in Goes te hulp zijn geschoten. De jongens maakten volgens getuigen bewoners in de straat wakker.

Grote brand Buys Ballotstraat Goes (foto: HV Zeeland) Ook een derde jongen heeft zich als getuige gemeld. De politie wilde met de jongens in contact komen, omdat zij mogelijk belangrijke informatie hebben voor het onderzoek. De branden worden onderzocht, omdat ze zijn aangestoken. Zaterdag heeft de politie in de omgeving van de branden huis aan huis een brief verspreid waarin omwonenden om meer informatie werd gevraagd. Overslaande brand De brand begon zaterdag in een schuur aan de Buys Ballotstraat en sloeg over naar een houten woning aan de Rietweg. Vanwege de hevige rookontwikkeling werd 's nachts een NL Alert gestuurd naar omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. De politie is nog steeds op zoek naar twee andere getuigen die vlak voor of aan het begin van de brand zouden zijn langsgefietst. Lees ook: Politie: branden Goes aangestoken

Grote woningbrand in Goes, waarschuwing voor rook