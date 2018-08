Slachtoffers Japanse bezetting herdacht in Oostburg

Daarna werden er bij het monument op het Raadhuisplein bloemen gelegd door onder anderen burgemeester Marga Vermue. Er waren niet veel aanwezigen, maar de 88-jarige Henk Itsig Heine uit Terneuzen was er wel. "Het is een emotionele datum voor ons. Ik heb rond die tijd mijn broer verloren, omdat we tijdens de evacuatie door de Engelsen van het jappenkamp in Semarang naar Soerabaja in een hinderlaag liepen. Hij is toen, met zo'n 90 andere mensen, omgekomen", vertelt hij.

Jappenkamp

Henk is in 1930 geboren op Midden-Java. "Ik ben stokoud", zegt hij lachend. Hij was 11 toen hij met zijn moeder en twee broers in een jappenkamp terecht kwamen. Zijn vader was al eerder naar een mannenkamp gebracht. "Je realiseerde eigenlijk niet wat er allemaal gebeurde en het is goed gegaan. Voor ons is de slechtste periode pas na de capitulatie gekomen, toen we in de Bersiap terecht kwamen. Maar ook dat hebben we, op mijn oudste broer na, overleefd."

Ik ben er klaar mee, maar ik vergeet het niet. En zolang ik mee kan doen met herdenken, blijf ik hier komen". " Henk Itsig Heine

De familie van Henk kwam na de oorlog via Singapore naar Nederland. Pas nadat hij met pensioen was gegaan, heeft hij wat hem en zijn familie overkomen is pas een plek kunnen geven. "Ik heb met name die gewelddadige overval op dat transport, waarbij mijn broer omkwam, op schrift gesteld", legt hij uit. "Ik ben er klaar mee, maar ik vergeet het niet. En zolang ik mee kan doen met herdenken, blijf ik hier komen."

De oudste broer van Henk Itsig Heine uit Terneuzen kwam om na de capitulatie van Japan in 1945

Nederland was weliswaar al een paar maanden bevrijd gebied, maar pas op 15 augustus kwam er een einde aan de bezetting van Nederlands-Indië en aan de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. Honderdduizend Nederlandse burgers en Indische Nederlanders zaten tijdens de oorlog in Japanse interneringskampen, tienduizenden mensen stierven.