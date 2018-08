Vuurwerkshow op kermis Goes gaat niet door (foto: Ruud Coppoolse)

Bezoekers van de kermis in Goes moeten het vanavond zonder vuurwerkshow doen. De gemeente laat weten dat het vuurwerk niet afgestoken wordt vanwege de droogte van afgelopen weken.

Ook al heeft het de laatste dagen af en toe geregend, de gemeente vindt het nog te droog en onverantwoord om vuurwerk af te steken. Het vuurwerk zou om 22.00 uur afgestoken worden.

Dan maar knalerwten gooien

Bezoekers reageren begripvol op een bericht dat de gemeente op Facebook heeft geplaatst. "Jammer, maar een goede beslissing", laat Katinka weten. Esmee, weet wel raad met een gewonnen prijs: "Wordt dan maar knalerwten gooien." Vandaag en morgen is het nog kermis in Goes van 12.00 tot 0.00 uur.