Extra veerboot vanwege drukte in Vlissingen

Drukte bij de veerboot in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Aswin Roegiers uit Terneuzen zit aan het eind van de middag met zijn familie bij de terminal van de veerboot in Vlissingen. Vanochtend moest hij in Breskens een uur wachten op de boot. Maar toen hij eenmaal aan boord was, viel de drukte volgens hem wel mee. "Ik had het idee dat er nog wel plek was om te zitten, misschien dat er nog meer mensen hadden meegekund!", zegt hij.

Rij tot aan station

Aan het eind van de middag liep de rij bij het loket van de veerboot tot aan de parkeerplaats van het Vlissingse treinstation. Ook het terras daarnaast zat vol met mensen. Theo de Waele uit Breskens had de drukte voorzien en koos ervoor om niet met de veerboot te gaan. "Ik ben met de auto gekomen omdat er vanochtend maar één boot voer. Ik zag dat de wachtrij zo lang was dat je zeker wel drie tot vier boten voorbij moest laten gaan om mee te kunnen en dat duurt voor mij te lang", vertelt De Waele.

Voor die lange wachttijd hoefden de passagiers in de namiddag niet bang te zijn. "Door een extra veerboot in te zetten wordt de wachttijd beperkt tot maximaal een half uur. We blijven met twee boten varen totdat de drukte voorbij is", aldus medewerker Bettie van Zwieten.