"Nu kan ik meer dan alleen een bloemkooltje koken"

De 14-jarige Jochem uit Oostkapelle wil graag beter leren koken en vindt deze workshop daarom hartstikke leuk. "Ik kan alleen pannenkoeken uit een pak koken en dan nog een schnitzel en bloemkooltje, maar na deze dag hoop ik dat ik wat meer kan dan alleen dat", zegt hij. Nadat de pizza op de grill is gebakken en Jochem het proeft is hij tevreden. "De bovenkant is best zacht, maar de onderkant is lekker knapperig."

De belangrijkste boodschap die Schoenmakers wil meegeven is dat wilde kruiden lekker en gezond kunnen zijn. "Een plantje ziet er misschien niet zo lekker uit, maar soms moet je afleren om iets op z'n uiterlijk te beoordelen en het gewoon proeven", zegt ze.

Schoenmakers staat nog tot zaterdag in Oostkapelle, daarna gaat ze door naar Brouwershaven om daar nieuwe kookworkshops te geven.