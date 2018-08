Zeeland wordt wakker: reizende Zeeuwse chef, statiegeldkoning en drukte veerboot

De reizende Zeeuwse chef (foto: Omroep Zeeland)

Reizende Zeeuwse chef

Koken met alleen maar Zeeuwse producten. Het was de opdracht die kinderen bij Terra Maris in Oostkapelle kregen. Kok Conny Schoenmakers reist heel Zeeland door om workshops te geven. Gisteren waren de kinderen in Oostkapelle aan de beurt.

Lees ook:

Hendrikse haalt een fles uit een vuilnisbak op het strand van Domburg (foto: Omroep Zeeland )

Statiegeldkoning Wim

Wim Hendrikse struint iedere ochtend rond 6.00 uur het strand van Domburg af. Dat doet hij om lege flessen te verzamelen. Met het statiegeld dat hij iedere dag ontvangt, vult hij zijn uitkering aan. Zijn uitkering is naar eigen zeggen niet slecht, maar "het had meer gekund."

Lees ook:

Drukte bij veerboot in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Drukte op Rescue en bij veerboot

Volgens de organisatie van Rescue Vlissingen zijn er ongeveer 100.000 bezoekers naar het hulpverleningsevenement gekomen. Mede daardoor was het ook bij de Westerschelde Ferry druk. Ruim veertien volle veerboten kwamen 's ochtends vanuit Breskens naar Vlissingen. Om de wachttijd later op de dag te beperken, werd een extra veerboot ingezet.

Lees ook:

Werkbijen hebben het druk (foto: Arjan van Lomwel )

Het weer

De zon laat zich vandaag veelvuldig zien, maar in de middag ontstaan er steeds meer stapelwolken. Het kan zo'n 25 graden worden. Vanavond vallen er enkele buien in de provincie, maar die trekken in de loop van de nacht weer weg en klaart het op.