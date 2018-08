'Brian van Goethem naar Lotto-Soudal'

Brian van Goethem tijdens het NK tijdrijden in Bergen op Zoom (foto: Orange Pictures)

Ook Van Goethem, die momenteel actief is in de Tour de Limousin in Frankrijk, heeft nog niet gereageerd op het bericht van Het Nieuwsblad.

Van Goethem (27) is sinds 2015 actief als profwielrenner. Hij maakt vooral naam in het peloton door actief te zijn in vroege vluchten tijdens klassiekers en kleinere rittenkoersen. Dit seizoen heeft hij nog geen zege geboekt. Zijn laatste overwinning dateert uit 2016 toen hij, voor de tweede keer op rij, de GP Briek Schotte in België won.