Metalband Conspiracy of Seven neemt afscheid

Conspiracy of Seven - Bloodmoon

De band is opgericht in 2012 door gitarist James de Ridder en zangeres Wilma den Beer. In 2014 verscheen de EP The Legacy. Vorig jaar bracht Conspiracy of Seven zijn tweede EP uit: Carnival of Lost Souls.

Gevarieerd repertoire

Met gevarieerd repertoire mikte de band op een breed publiek. Wilma: "Soms zeggen mensen 'ik hou eigenlijk niet van metal, maar dit vind ik wel leuk.' Bloodmoon is een redelijk commercieel nummer, maar we hebben natuurlijk ook stevigere nummers."

Het optreden in de PIT in Terneuzen begint om 20.00 uur. In het voorprogramma van Conspiracy of Seven staan de bands APEX en Shaking Haze uit Rotterdam.