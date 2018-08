Man slaat vrouw met knuppel, vrouw steekt terug met mes

(foto: ANP)

Getuigen belden rond 12.00 uur naar de politie over de ruzie op het NS-station van Arnemuiden. Bij die ruzie liet ook de man zich niet onbetuigd, door de vrouw met een knuppel te slaan.

De man uit Arnemuiden was boos op de vrouw, omdat zij eerder die dag zijn vriendin had opgesloten. De vrouw heeft in het verleden een relatie gehad met de vriendin van de Arnemuidenaar.

Onder invloed van harddrugs

Bij de aanhouding van de 37-jarige vrouw in Goes bleek zij nog in het bezit van het mes. Ook had zij verdovende middelen bij zich. Uit een speekseltest op het politiebureau kwam naar voren dat ze op dat moment onder invloed van harddrugs was.

De zaak wordt op dit moment verder onderzocht. De aangehouden vrouw zit nog vast in het politiecellencomplex in Middelburg.