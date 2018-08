700 kilo afval van Zeeuwse stranden gehaald

De deelnemers van de schoonmaakactie bij de start in Cadzand-Bad (foto: Omroep Zeeland )

Naar de reden waarom er dit jaar minder afval is verzameld, is het gissen. "Ik durf niet te zeggen hoe dit komt, maar de cijfers zijn de cijfers", zegt Mark Timmermans van Stichting De Noordzee die de zogenoemde Boskalis Beach Cleanup Tour coördineert.

Twee weken schoonmaken

De schoonmaakactie startte op 1 augustus en duurde twee weken. In etappes werden de Nederlandse stranden afgelopen. De ene groep begon daarbij in Cadzand-Bad en de andere op Schiermonnikoog.

"We denken dat door de hitte en het daardoor windstil was, er ook minder afval is aangespoeld", zegt Timmermans. Hij is, door het resultaat van dit jaar, hoopvol en hoopt dat het een trend is en er ieder jaar minder afval van de stranden wordt gehaald.

