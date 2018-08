Buizerd Vlissingen gevlogen, maar niemand weet waarheen

De boom moest extra worden ondersteund (foto: Omroep Zeeland)

Tot vorig jaar stond er een hele rij bomen bij het kruispunt van de A58 bij Vlissingen en Oost-Souburg, maar die moesten wijken voor de aanleg van het nieuwe kruispunt. De boom waar de buizerd zijn nest had, bleef als enige gespaard en moest zelfs worden ondersteund omdat die anders uit zichzelf om zou vallen.

Omdat een buizerd een beschermde diersoort is, moest ook zijn nest ook worden beschermd. Met het plaatsen van nestkasten in bomen rondom het kruispunt werd de buizerd verleid te verhuizen. Maar of de buizerd van deze verhuisoptie ook gebruik heeft gemaakt, is niet duidelijk, want de buizerd is kwijt, laat een woordvoerder van de gemeente Vlissingen weten.

Wanneer de boom tegen de vlakte gaat is nog niet bekend, want de provincie moet daar nog toestemming voor geven.

