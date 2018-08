Laatste asielzoekers verlaten azc Goes

De bewoners worden met bussen vervoerd naar andere opvanglocaties in Nederland. Behalve in Goes sluiten er nog negen andere azc's. Het COA kampt met een overcapaciteit doordat minder asielzoekers naar Nederland komen. De opvangcapaciteit in Nederland wordt van 31.000 naar 27.000 bedden teruggebracht.

Het azc in Goes werd in 2011 geopend en was een zogenoemde gezinslocatie. Hier verbleven gezinnen met minderjarige kinderen, waarvan het asielverzoek is afgewezen. Kinderen kunnen niet op straat worden gezet, omdat een uitspraak van de Hoge Raad dat verbiedt.

In mei hielden zo'n honderd inwoners van Goes nog een lawaaiprotest om ervoor te zorgen dat de asielzoekers niet hoefden te verhuizen. Daarnaast werden er ook petities ingediend tegen de sluiting van het centrum, waaronder door de Soroptimistenclub de Bevelanden. De club zet zich wereldwijd in om de positie van vrouwen en meisjes te verbeteren.

Lawaaioptocht voor behoud van het azc in Goes (foto: Omroep Zeeland)

De soroptimisten organiseerden regelmatig activiteiten in het azc in Goes, en hadden daardoor goed contact met de bewoners. Volgens Josje de Koning van de Soroptimistenclub de Bevelanden was een aantal vrouwen depressief geworden na het bericht over de sluiting van het centrum.

Naar aanleiding van de petitie hebben de soroptimisten een 'goed gesprek' gehad met het COA, waarna ze hun actie hebben gestaakt.

