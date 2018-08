Deel dit artikel:











Buxusmot is weer terug

De buxusmot is bezig met een opmars in Zeeland. In augustus zijn nu al meer meldingen gedaan van de buxusmot dan in heel juli. In augustus is de buxusmot 64 keer waargenomen tegen 43 keer in heel de maand juli.

buxusmot slaat toe (foto: Omroep Zeeland) Zeeuwen hebben de waarnemingen gemeld via de website waarneming.nl. Bij de Zeeuwse milieustraten zien ze een lichte toename van het aantal aangevreten buxusstruiken die worden weggebracht, maar de aantallen zijn nog niet zo extreem als een paar maanden geleden. Toen werd op het hoogtepunt iedere vijf minuten een dode buxus weggegooid in een van de milieustraten. Tweede ronde rupsen Dat de rups terug zou komen werd al verwacht. De eerste generatie rupsen dienden zich rond april en mei aan. Het zijn deze rupsen die ervoor zorgen dat er rond deze tijd een tweede generatie kan uitkomen. Dat de overlast nu minder is dan eerst is logisch, omdat er in mei veel buxusstruiken zijn vernietigd. Na deze lichting zijn tuinliefhebbers nog niet verlost van de rups, want de generatie die nu voor overlast zorgt, levert nog een derde generatie die in september opduikt. Deze vogeltjes zijn bezweken aan de bestrijdingsmiddelen op de buxusrups (foto: Dierenhulp Zeeuws-Vlaanderen) Wie zijn buxussen wil beschermen tegen de buxusrups kan bestrijdingsmiddelen gebruiken, maar daar is niet iedereen blij mee. Volgens critici zijn die middelen schadelijk voor het milieu, omdat het ook vogels kan vergiftigen die de rups op hun menukaart hebben staan. Ze roepen tuineigenaren dan ook op om buxussen te vervangen voor een alternatief zoals een taxus of kamperfoelie. Lees ook: Hoe krijgen we de hongerige buxusrups uit onze tuin?

