Vijfduizend Zeeuwen kijken vanaf maandag naar sneeuw

Volgens DELTA gaat het hierbij vooral om klanten die alles nog analoog hebben of nog niet overal in huis digitaal kijken.

Volgens Joost Jiskoot, productmanager tv bij DELTA, is het uitzetten een logische en noodzakelijke stap. De vraag naar meer en sneller internet is namelijk de laatste jaren flink gestegen. "De meeste huishoudens hebben één of meerdere computers, bijna iedereen gebruikt een smartphone en meestal is er ook nog een tablet of spelcomputer in huis die data gebruikt. Daarnaast worden er steeds meer diensten via internet aangeboden, zoals Netflix."

Grote campagne

Volgens Mariska van der Hulst, woordvoerder van DELTA, is het merendeel van de klanten inmiddels op de hoogte van de omschakeling. "DELTA is een jaar geleden gestart met een campagne om iedereen te informeren. Er zijn brieven verstuurd, e-mails verzonden en commercials uitgezonden op diverse kanalen. Voor ouderen zijn er verschillende informatieavonden georganiseerd. daarnaast hebben ze hulp gehad van monteurs om te helpen bij het omzetten van hun televisie."

Nu bestaat het signaal van DELTA nog uit drie onderdelen (foto: Omroep Zeeland)

De afbeelding hierboven laat de huidige situatie zien. De huidige kabel bestaat nu nog uit drie signalen, internet, digitale TV en zo'n 35 procent wordt nu nog in gebruik genomen door analoge TV.

Het signaal van de analoge televisie gaat verdwijnen en die ruimte wordt gebruikt voor het internet, zodat er meer en sneller internet kan worden gebruikt.

Als het analoge signaal stopt is er meer ruimte voor internet (foto: Omroep Zeeland)

Het is overigens niet zo dat heel Zeeland op 20 augustus wordt overgezet naar digitaal. In onze provincie zijn er 14 zogenaamde LDC's, oftewel schakelstations. Maandag wordt in Kruiningen de eerste van die LDC's omgezet en de rest volgt daarna. De hele operatie zal zo'n vijf weken in beslag nemen.

Mensen die een oudere televisie hebben moeten straks een decoder met smartcard aanschaffen die op de televisie kan worden aangesloten. Dit geldt voor televisies die voor 2007 zijn aangeschaft. Een andere mogelijkheid is dat ze een ander abonnement afsluiten bij DELTA, waardoor ze automatisch een decoder krijgen.

Radio digitaal

Ook tal van radioluisteraars zullen vanaf maandag last hebben van de omschakeling van analoog naar digitaal. Jiskoot: "Veel mensen weten niet eens op welke manier ze naar de radio luisteren. Dat moet dus eerst gecheckt worden." Volgens Jiskoot zijn er verschillende mogelijkheden om digitaal te kunnen luisteren. "Het kan natuurlijk via de televisie, maar je kan ook een antenne kopen voor je huidige radio. Wat ook kan is om een DAB-radio aan te schaffen."