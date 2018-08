Deel dit artikel:











Auto beschadigd bij ongeluk A58

Op de A58 ter hoogte van Heinkenszand is een auto in de middenberm geraakt. De auto raakte zwaar beschadigd, of er gewonden zijn gevallen is niet bekend.

De auto raakte bij het ongeluk zwaarbeschadigd. (foto: HV Zeeland) Het ongeluk veroorzaakte een file tussen afrit 's-Gravenpolder en Heinkenszand. Inmiddels is de auto weggesleept en de weg weer vrij.