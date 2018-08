Dit zijn de Zeeuwse profvoetballers van dit moment

Tom Boere scoort voor FC Twente (foto: Orange Pictures)

Istvan Bakx (Go Ahead Eagles)

Bakx (32) maakte deze zomer een transfer van Top Oss naar Go Ahead Eagles. Daar tekende de middenvelder uit Vlissingen een contract voor een seizoen met een optie voor nog een jaar. Bakx moet bij de club uit Deventer zorgen voor de nodige ervaring. Go Ahead Eagles is alweer de achtste profclub voor de creatieve speler die in Zeeland onder meer voor Hoek en Kloetinge uitkwam. Bakx lijkt zeker van een plaats in de basis bij de Eagles. In de voorbereiding kreeg hij telkens een basisplaats van trainer John Stegeman. Met de nodige doelpunten van Bakx hoopt Go Ahead het beter te doen dan afgelopen seizoen toen ze op een zeventiende plaats eindigden.

Istvan Bakx heeft een contract getekend bij Go Ahead Eagles in Deventer (foto: Go Ahead Eagles)

Lars Bleijenberg (Waasland Beveren)

Het is niet de verwachting dat hij veel minuten zal maken in het eerste elftal dit seizoen, maar Lars Bleijenberg (18) uit Sluiskil zit wel in de selectie van het Belgische Waasland Beveren. De jonge doelman, die afkomstig is van de JVOZ, is op dit moment derde keeper en maakte in de competitie al deel uit van de selectie van de ploeg van trainer Yannick Ferrara.

Lars Blijenberg in actie tijdens training (foto: Lars Blijenberg)

Julius Bliek (Go Ahead Eagles)

De stormachtige ontwikkeling van Julius Bliek (24) uit Burgh-Haamstede kende deze zomer een mooi vervolg met een overstap naar Go Ahead Eagles. Ruim een jaar geleden speelde Bliek nog bij Kloetinge, maar onder de vleugels van Gérard de Nooijer bij FC Dordrecht hield hij zich staande op het één na hoogste niveau van Nederland. Bij de Deventenaren probeert hij zich in de basisploeg te knokken. In het allerlaatste oefenduel voor de start van de competitie, 3-0 winst tegen Sparta, mocht hij de volle negentig minuten aan de bak. Bliek lijkt daardoor ook bij zijn nieuwe club aan het begin te staan van een mooi avontuur.

Julius Bliek (23) tijdens zijn presentatie bij Go Ahead Eagles (foto: Omroep Zeeland)

Tom Boere (FC Twente)

De uit Terneuzen afkomstige Tom Boere werd vorig jaar binnengehaald bij FC Twente als dé man die de doelpunten voor de Enschedese ploeg moest gaan scoren in de Eredivisie. Het liep allemaal net iets anders. Boere (25) maakte slechts vijf treffers in 31 duels en zijn ploeg degradeerde na een rampseizoen uit de Eredivisie. In tegenstelling tot veel van zijn teamgenoten bleef Boere de club trouw en hoopt hij dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie op een sportieve revanche. In de voorbereiding raakte hij alleen geblesseerd aan zijn schaambeen. Daardoor is het nog onduidelijk wanneer hij weer kan starten bij Twente. Met een fitte Boere hoopt FC Twente weer terug te keren naar het hoogste niveau.

Tom Boere (foto: Orange Pictures)

Rick van Drongelen (HSV)

Rick van Drongelen (19) kreeg afgelopen jaar een flinke teleurstelling te verwerken, toen hij met zijn ploeg Hamburger SV degradeerde uit de Bundesliga. Ondanks deze domper bleef de verdediger uit Axel zijn club trouw en hoopt hij samen met HSV dit seizoen meteen weer terug te keren op het hoogste niveau. Het team kende een valse start van de competitie in de Tweede Bundesliga door in eigen stadion met 3-0 te verliezen van Holstein Kiel. Afgelopen weekend werd de eerste overwinning behaald en scoorde Van Drongelen tegen Sandhausen zijn eerste goal voor de Noord-Duitse club.

Rick van Drongelen scoorde in de uitwedstrijd tegen Werder Bremen een eigen doelpunt (foto: Orange Pictures)

Daan Klomp (NAC Breda)

Klomp (20) doorliep de hele jeugdopleiding bij de club uit Breda en werd afgelopen seizoen verhuurd aan Top Oss om meer wedstrijdervaring op te doen. Maar NAC haalde hem in januari van dit jaar al terug zodat hij meer minuten kon maken bij Jong NAC. Onder de nieuwe coach, Mitchell van der Gaag, is het nog afwachten of de uit Wissenkerke afkomstige Klomp veel gaat spelen in het eerste team. Voor de rol van centrale verdediger is de concurrentie met mannen als Menno Koch en Erik Palmer-Brown vrij groot.

Daan Klomp tekent eerste profcontract bij NAC (foto: NAC Breda)

Augustine Loof (FC Eindhoven)

Augustine Loof (22) speelt ook dit seizoen bij FC Eindhoven. De voetballer uit Koewacht kwam twee jaar geleden over van buurman (Jong) PSV en eindigde afgelopen seizoen twaalfde in de eindrangschikking met FC Eindhoven. Komend jaar wil FC Eindhoven een gooi doen naar de play-offs en Loof speelt daarbij een belangrijke rol centraal achterin. De verwachting is dat hij onder trainer David Nascimento kan rekenen op een basisplek.

Augustine Loof speelt dit seizoen opnieuw voor FC Eindhoven (foto: Orange Pictures)

Bart Nieuwkoop (Feyenoord)

Bart Nieuwkoop (22) uit Tholen hoopt dit jaar vurig op een basisplaats in het eerste van Feyenoord. In de voorbereiding gaf hij aan dat dit het jaar van zijn doorbraak moet worden. Toch lijkt hij voorlopig de concurrentiestrijd met Jeremiah St. Juste te hebben verloren. Feyenoord draait nog alles behalve goed. Aan Nieuwkoop de taak om alsnog zijn kans te grijpen.

Bart Nieuwkoop speelde alleen de eerste helft mee in de wedstrijd tegen het Zeeuws Elftal (foto: Omroep Zeeland)

Bradley de Nooijer (FC Viitorul Constanta)

De zoon van Gérard de Nooijer speelt zijn wedstrijden voor het Roemeense Viitorul. Die ploeg kwam recent in actie tegen Vitesse in de Europa League. De Nooijer (20) speelde in beide duels in de basis als linksback, maar kon met zijn ploeg uitschakeling niet voorkomen. Door het verlies kan de uit Oost-Souburg afkomstige verdediger zich met Viitorul richten op de competitie in Roemenië. De ploeg van trainer Gheorge Hagi hoopt zich opnieuw te kunnen mengen in de strijd om het kampioenschap.

Bradley de Nooijer gelooft in de kansen van zijn club tegen Vitesse (foto: Omroep Zeeland)

Jeremy de Nooijer (FC Sheriff Tiraspol)

Ook de zoon van Hoek-trainer Dennis de Nooijer speelt in Oost-Europa. Jeremy de Nooijer (26) komt sinds een jaar uit voor FC Sheriff Tiraspol uit Moldavië. Die ploeg werd in de voorronde van de Champions League uitgeschakeld door FK Shkendija uit Macedonië. Daardoor probeert de formatie uit Tiraspol zich nu te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Voor De Nooijer is het seizoen slecht begonnen. Nadat hij vorig seizoen de meeste wedstrijden speelde, valt hij nu bij belangrijke wedstrijden buiten de wedstrijdselectie.

Jeremy de Nooijer (foto: Sheriff Tiraspol)

Godfried Roemeratoe (FC Twente)

Godfried Roemeratoe (18) heeft bij het gedegradeerde Twente juist promotie gemaakt. Hij is door trainer Marino Pusic bij het eerste team gehaald deze zomer. De middenvelder hoopt dat hij speeltijd krijgt bij de club uit Enschede, maar drie weken geleden zorgde een blessure voor een flinke streep door de rekening. Een ingescheurde enkelband houdt hem nog minstens twee weken aan de kant en door de vele spelers die FC Twente heeft aangetrokken is het de vraag of de middenvelder uit Oost-Souburg zich dan weer in de selectie kan knokken.

Godfried Roemeratoe (foto: Ron Jonker/ Sportfoto Oost)

Siebe Schets (FC Dordrecht)

Aanvaller Schets (20) is dit seizoen de enige Zeeuw in de selectie van trainer Gérard de Nooijer bij FC Dordrecht. Hij heeft de overstap gemaakt van FC Twente, dat hem afgelopen seizoen nog verhuurde aan Go Ahead Eagles. In Deventer maakte Schets zijn debuut in het profvoetbal. Op Zeeuwse bodem kende de spits in het shirt van Dordrecht een flitsende start. Hij debuteerde tegen RCS met twee doelpunten in de met 0-7 gewonnen wedstrijd. Tegen het Schouws Elftal werd met 14-1 gewonnen en scoorde Schets vier doelpunten. Toch lijkt hij de competitie niet als basisspeler te gaan beginnen. FC Dordrecht trok onlangs spits Marko Maletic aan en De Nooijer geeft die aanvaller voorlopig de voorkeur boven Schets.

Siebe Schets uit Vlissingen in actie tegen het Schouws Elftal (foto: Orange Pictures)

Steven Smulder (NEC Nijmegen)

Smulder (20) uit 's-Heerenhoek speelde jarenlang in de jeugd van Feyenoord, maar de jeugdinternational verruilde de Rotterdamse club vorig jaar voor NEC Nijmegen. Daar speelde hij het afgelopen seizoen voor Jong NEC, maar in juni maakte de nieuwe hoofdtrainer Jack de Gier bekend dat Smulder mee mocht trainen met de eerste selectie. De jonge middenvelder speelde ook in meerdere oefenduels mee, maar of hij tijdens het seizoen ook aan speeltijd in het eerste elftal komt is zeer de vraag. NEC roerde zich flink op de transfermarkt en als je kijkt op de website van NEC, dan staat Smulder niet bij de selectie spelers. Nog een seizoen bij Jong NEC in de beloften competitie ligt daardoor het meest voor de hand.

Adrie Koster (Willem II)

Het is een opvallend weerzien met de club waar Adrie Koster (63) zijn trainersloopbaan begon. Na een lange carrière als coach waarin hij onder meer werkzaam was bij Ajax en Club Brugge, keert de uit Zierikzee afkomstige trainer terug bij Willem II. Koster probeert met Willem II aanvallend voetbal te laten zien. Punten heeft hij nog niet. VVV was in de eerste competitiewedstrijd met 0-1 te sterk.

Adrie Koster (foto: Orange Pictures)

Gérard de Nooijer (FC Dordrecht)

Na een uitmuntend seizoen met de 'Schapenkoppen' waarbij bijna promotie naar de Eredivisie werd gerealiseerd, gaat Gérard de Nooijer (49) uit Oost-Souburg opnieuw een poging doen om het beste uit FC Dordrecht te halen. Dat zal wel moeten gebeuren zonder streekgenoot Julius Bliek die een transfer naar Go Ahead Eagles maakte en Karim Bannani uit Terneuzen die moest vertrekken. Daar staat de komst van Siebe Schets uit Vlissingen tegenover. In Dordrecht hopen ze opnieuw dat de play-offs behaald worden. De Nooijer begint met een thuiswedstrijd tegen Helmond Sport aan het nieuwe seizoen.