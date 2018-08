Sebastiaan Sturm tijdens het Zeeuws Kampioenschap in 2013. (foto: Marleen Abrahamse )

Het was voor Sturm zijn zevende kampioenschap, ook in 2016, 2013, 2012, 2010, 2008 en 2007 werd hij Zeeuws Kampioen. Koen Minderhoud uit Westkapelle, kampioen in 2015, werd tweede. Na de wedstrijd ontvingen de mannen hun prijzen: