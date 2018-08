'Hier ben ik opgegroeid, ik woon hier al heel lang'

Arman is niet de enige die het moeilijk vindt om te verhuizen, ook Saïd Samir uit Irak zou liever in Goes blijven. "Ik vind het niet leuk. We hebben hier vijf en een half jaar gewoond, met alles kennisgemaakt. De kinderen zitten hier op school." Toch zit er voor Arman, Saïd en hun families niets anders op dan weer te verhuizen. Het azc in Goes moet dicht, omdat er meer opvanglocaties dan vluchtelingen zijn.

Alle spullen van de asielzoekers worden in de bus geladen (foto: Omroep Zeeland)

Het is niet veilig voor mij, niet veilig voor de kinderen. Ik zou het liefst hier, in Nederland, blijven." Saïd Samir, gevlucht uit Irak

Saïd Samir vluchtte ruim veertien jaar geleden uit Irak. Hij wilde een verblijfsvergunning, maar is uitgeprocedeerd. Hij hoopt nu op een nieuw Kinderpardon, zodat hij en zijn gezin toch in Nederland kunnen blijven. "Het is niet veilig voor mij, niet veilig voor de kinderen. Ik zou het liefst hier, in Nederland, blijven. We hebben hier alles geleerd."

Het azc in Goes werd in 2011 geopend en was een zogenoemde gezinslocatie. Hier verbleven gezinnen met minderjarige kinderen, waarvan het asielverzoek is afgewezen. Kinderen kunnen niet op straat worden gezet, omdat een uitspraak van de Hoge Raad dat verbiedt.

Niet alleen voor de bewoners van het azc was het een zware dag, ook de vrijwilligers moesten afscheid nemen. "Het is verdrietig", vertelt Toos de Visser uit Brouwershaven. "Een afsluiting van een periode. Het zal best leeg zijn. We gingen elke week naar Goes en nu ineens niet meer."

Toos en haar man Wim werken ruim twintig jaar als vrijwilligers in azc's en zijn van plan dat nog vele jaren te blijven doen. Wim: "Nu Goes dicht gaat, stappen we over naar het azc in Middelburg, want er is nog genoeg werk te doen."

Toos de Visser zwaait de bus met vluchtelingen uit (foto: Omroep Zeeland)

Wat brengt de toekomst?

De medewerkers met een vast contract gaan op een andere locatie van het COA, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, werken. Mensen met tijdelijke contracten of vrijwilligers kunnen niet meer werken in Goes. Sommigen van hen kiezen ervoor in een ander azc in de buurt aan de slag te gaan. De huizen op het terrein in Goes worden de komende weken opgeruimd en dan weggehaald. Wat er daarna met het terrein gaat gebeuren is nog niet bekend.

