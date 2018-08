Gezocht: vrijwilligers om herinnering aan Dodendraad levend te houden

70.000 krokussen worden in de periode van 7 tot 14 oktober langs de Zeeuws-Vlaamse grens geplant. Hulst, Terneuzen, Sluis en tien Belgische gemeenten doen mee aan het project. Het krokuslint is een initiatief van de Stichting Verhalis die ook een fietsroute van 350 kilometer langs het Dodendraadtraject uitbrengt.

De Dodendraad was een draadversperring onder hoogspanning (2000 Volt), die in 1915 door het Duitse leger werd opgericht tegen vluchtende Belgische oorlogsvrijwilligers en om spionage te voorkomen. De draad liep van het Belgische Knokke tot het Duitse Aken. Vaak dwars door dorpskernen heen, zoals in Clinge en Koewacht, en heeft honderden levens gekost. Het werd ook wel het eerste IJzeren Gordijn genoemd.